Calciomercato Napoli terminato? La notizia dalla radio ufficiale

Valter De Maggio, noto giornalista e conduttore radiofonico, è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "radio Goal" per parlare del Calciomercato in casa Napoli.

Calciomercato Napoli, De Maggio: "Finito con Tuanzebe"

Valter De Maggio ha annunciato che il Napoli non farà più colpi per il Calciomercato di gennaio. Di seguito quanto evidenziato: "Il mercato di gennaio si è chiuso con Tuanzebe. Ghoulam ha dato garanzie, anche Demme, Malcuit e Juan Jesus. La proiezione andrà fatta per il mercato di giugno, piacciono Ilic e Casale. Il Napoli opererà solo in estate". Axel Tuanzebe rappresenterebbe, dunque, l'unico colpo del mercato di gennaio.

