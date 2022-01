Calciomercato Inter, sprint per Gosens: accordo totale con il giocatore (Di martedì 25 gennaio 2022) L'Inter stringe i tempi per Robin Gosens: come riportato da Alfredo Pedullà, i neroazzurri hanno offerto al tedesco circa 2,6/2,7 milioni a stagione per 4 anni più opzione per il quinto. Con i... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 25 gennaio 2022) L'stringe i tempi per Robin: come riportato da Alfredo Pedullà, i neroazzurri hanno offerto al tedesco circa 2,6/2,7 milioni a stagione per 4 anni più opzione per il quinto. Con i...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PROCEDE SPEDITA LA TRATTATIVA GOSENS. ACCELERATA PER L'ESTERNO DELL'ATALANTA #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, FORTE INTERESSE PER GOSENS DELL'ATALANTA Si studia fattibilità operazione #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI. C'E' L'OK DEFINITIVO DA PARTE DELL'INTER #SkySport… - sportli26181512 : Inter, rinnovi al ribasso con l'eccezione Brozovic. Perisic sempre più lontano: Inter, rinnovi al ribasso con l'ecc… - H0PESTR0M : RT @Gazzetta_it: Inter, rinnovi al ribasso con l'eccezione Brozovic. Perisic sempre più lontano -