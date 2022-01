“Basta con questa storia”: incredibile su La7, Enrico Mentana blastato in diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) Il giornalista Enrico Mentana lancia una provocazione e subito dopo arriva la risposta piccata dell’inviato Paolo Celata: ecco tutti i dettagli della vicenda. Enrico Mentana e Paolo Celata (collage Befunky)È finalmente iniziata la maratona, in diretta su La7, del giornalista Enrico Mentana che si sta occupando di seguire l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Durante l’edizione del TG7, Mentana si è collegato con l’inviato Paolo Celata e i due sono stati protagonisti di un simpatico botta e risposta. “Anche la sua pazienza ha un limite”: commento piccato, arriva la risposta secca di Celata Enrico Mentana alla conduzione del Tg La7 (screenshot La7) Durante un collegamento in diretta con ... Leggi su specialmag (Di martedì 25 gennaio 2022) Il giornalistalancia una provocazione e subito dopo arriva la risposta piccata dell’inviato Paolo Celata: ecco tutti i dettagli della vicenda.e Paolo Celata (collage Befunky)È finalmente iniziata la maratona, insu La7, del giornalistache si sta occupando di seguire l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Durante l’edizione del TG7,si è collegato con l’inviato Paolo Celata e i due sono stati protagonisti di un simpatico botta e risposta. “Anche la sua pazienza ha un limite”: commento piccato, arriva la risposta secca di Celataalla conduzione del Tg La7 (screenshot La7) Durante un collegamento incon ...

