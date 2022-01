Australian Open 2022: Rafael Nadal resiste alla rimonta di Shapovalov e conquista la semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Cuore, esperienza, classe. Ci ha messo tutto questo Rafael Nadal per conquistare la semifinale degli Australian Open 2022. Lo spagnolo ha sconfitto Denis Shapovalov al termine di un quarto di finale epico, chiuso al quinto set con il punteggio di 6-3 6-4 4-6 4-6 6-3 dopo oltre quattro ore di gioco. Tantissimi rimpianti per il canadese, che ha sprecato la rimonta in un quinto set giocato con tanta paura, contro un Nadal in difficoltà fisica, ma comunque mai domo e capace ancora una volta di alzare lui le braccia al cielo alla fine del match. Non sono bastati 20 ace e neanche 53 vincenti a Shapovalov per conquistare il match. Il canadese paga i 51 errori non forzati, ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Cuore, esperienza, classe. Ci ha messo tutto questoperre ladegli. Lo spagnolo ha sconfitto Denisal termine di un quarto di finale epico, chiuso al quinto set con il punteggio di 6-3 6-4 4-6 4-6 6-3 dopo oltre quattro ore di gioco. Tantissimi rimpianti per il canadese, che ha sprecato lain un quinto set giocato con tanta paura, contro unin difficoltà fisica, ma comunque mai domo e capace ancora una volta di alzare lui le braccia al cielofine del match. Non sono bastati 20 ace e neanche 53 vincenti aperre il match. Il canadese paga i 51 errori non forzati, ...

