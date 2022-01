Alloggi popolari ‘scomodi’ in Calabria. Loizzo: “Utilizzare i fondi del Pnrr” (Di martedì 25 gennaio 2022) “Il 70% degli Alloggi popolari calabresi, di proprietà dell' Aterp , sono sprovvisti di ascensore con conseguenze spesso drammatiche per le persone anziane. Lo afferma Simona Loizzo , capogruppo della... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022) “Il 70% deglicalabresi, di proprietà dell' Aterp , sono sprovvisti di ascensore con conseguenze spesso drammatiche per le persone anziane. Lo afferma Simona, capogruppo della...

Advertising

CosenzaPost : Loizzo: “70% alloggi popolari senza ascensore. Utilizzare fondi Pnrr” - gigicalesso : Sfratti e alloggi popolari che non bastano. Oggi su Tribuna. - salernotoday : Nocera Inferiore, Montevescovado e il progetto esecutivo per 60 appartamenti - buongior1 : RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI - T7TorreSette : #TorreAnnunziata - Il Pd chiede un incontro con l'Acer Campania per gli alloggi popolari -