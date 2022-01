Alex Belli rompe il silenzio dopo essere stato cacciato dallo studio del GF Vip: “Non è più il mio game” (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora una volta la diretta Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha concesso spazio alla situazione più chiacchierata del momento, quella tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Tra una discussione e l’altra però, il conduttore si è detto stanco dell’atteggiamento dell’attore e alla fine quest’ultimo è stato cacciato dallo studio. Successivamente lo stesso ex gieffino si è preso un attimo per sfogarsi su ciò che è successo, condividendo con i fan parole al vetriolo. Alfonso Signorini sbotta in diretta: “Non posso lavorare così, vattene fuori” Quella di ieri sera è stata una lunga e difficile diretta per Alfonso Signorini, che tornando sul triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge non ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Ancora una volta la diretta Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha concesso spazio alla situazione più chiacchierata del momento, quella tra Delia Duran,e Soleil Sorge. Tra una discussione e l’altra però, il conduttore si è detto stanco dell’atteggiamento dell’attore e alla fine quest’ultimo è. Successivamente lo stesso ex gieffino si è preso un attimo per sfogarsi su ciò che è successo, condividendo con i fan parole al vetriolo. Alfonso Signorini sbotta in diretta: “Non posso lavorare così, vattene fuori” Quella di ieri sera è stata una lunga e difficile diretta per Alfonso Signorini, che tornando sul triangolo amoroso tra, Delia Duran e Soleil Sorge non ...

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio: “Vattene, io non sono un imbecille”. Manuel… - GIOVANNI___1979 : Ma Alex Belli dopo essere stato cacciato dallo studio (facendo pure il figo dicendo 'me ne vado io') è rientrato dopo un'ora?! #gfvip - ehiaguilera : RT @EvilEnzoPaolo: per me è il fatto che in un reality spagnolo Alex Belli avrebbe vinto -