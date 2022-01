Alex Belli dice addio a tutti e se ne va dall’Italia: dove starà andando? (Di martedì 25 gennaio 2022) PIl personaggio più seguito di quest’edizione del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di lasciare l’Italia. Dopo la pioggia di critiche cadutegli addosso ieri sera e dopo l’ormai iconica cacciata dallo studio, Alex se ne va. A comunicarcelo è ovviamente lui tramite i social. Ma questa volta non si tratta di un tweet, bensì di una storia Instagram in cui l’attore di Centovetrine immortala le nuvole. Leggi anche: GF VIP: Come si vota da casa? dove starà andando Alex Belli? Il demiurgo del Grande Fratello Vip bacchettato da Alfonso Signorini non ha scritto dove si recava, ma ha lasciato una traccia. Infatti ha taggato il sui Hairstylist e Makeup Artist, Alessandro Filippi. Il suo collaboratore si trova a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Presumibilmente dunque anche lui si ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) PIl personaggio più seguito di quest’edizione del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di lasciare l’Italia. Dopo la pioggia di critiche cadutegli addosso ieri sera e dopo l’ormai iconica cacciata dallo studio,se ne va. A comunicarcelo è ovviamente lui tramite i social. Ma questa volta non si tratta di un tweet, bensì di una storia Instagram in cui l’attore di Centovetrine immortala le nuvole. Leggi anche: GF VIP: Come si vota da casa?? Il demiurgo del Grande Fratello Vip bacchettato da Alfonso Signorini non ha scrittosi recava, ma ha lasciato una traccia. Infatti ha taggato il sui Hairstylist e Makeup Artist, Alessandro Filippi. Il suo collaboratore si trova a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Presumibilmente dunque anche lui si ...

