Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2022 ore 09 | 45

(Di lunedì 24 gennaio 2022)DEL 24 GENNAIOORE 09.35 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO A1 FIRENZE, PRESTARE ATTENZIONE LAVORI IN CORSO TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO VERSOLAVORI IN CORSO ANCHE SULL’A12TARQUINIA TRA LE USCITE CIVITAVECCHIA SUD E NORD IN DIREZIONE TARQUINIA A, SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INGRESSO VERSO IL CENTRO DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE SULLA PONTINA TRAFFICO SCORREVOLE VERSO L’EUR MENTRE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE CREA CODE SULLA VIA OSTIENSE TRA ACILIA E VITINIA NELLE DUE DIREZIONI. RIPERCUSSIONI SUL PASSAGGIO DEI BUS DEL TRASPORTO PUBBLICO, ...