Ultime Notizie Roma del 24-01-2022 ore 13:10 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si apre al buio la prima giornata per l'elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica dalle 15 a Montecitorio voterà nei grandi lettori fra rigide misure di prevenzione per il rischio covid ma nonostante i contatti frenetici incontri stallo tre partite l'indicazione della maggior parte dei gruppi per la prima Chiama Sara di votare scheda Bianca il presidente fico annunciato che leggerà dalle schede solo il cognome del candidato votato le Financial Times incorona draghi lui al Colle potrebbe garantire il percorso delle riforme alla contrario se non venisse eletto il suo ruolo di premier verrebbe indebolito il governo valuta di allungare la durata del Green passo oltre tre mesi per chi ha fatto il booster in vista del taglio da 9 a 6 mesi previsto da febbraio che

