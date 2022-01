(Di lunedì 24 gennaio 2022)“tarocchi”. E scattano le perquisizioni e i fermi. Dalle prime ore di questa mattina, nelle province die Padova i Carabinieri del Nas di, al termine di una prima fase delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, stanno dando esecuzione a 5 decreti di perquisizione. Nei confronti di 4 soggetti, tutti allo stato, le perquisizioni dei Nas Le perquisizioni hanno riguardato l’attività e la residenza di une le abitazioni di 3 persone. Tutti docenti in alcune scuole di vari gradi della provincia di. Aglivengono contestati i reati, in concorso tra loro, di falso ...

Advertising

zazoomblog : La truffa dei tamponi per ottenere il Green pass indagati un farmacista e tre insegnanti a Udine - #truffa… - SecolodItalia1 : Udine, tamponi finti e green pass falsi: blitz dei Nas. Indagati un farmacista e 3 professori - infoitinterno : Finti tamponi positivi: indagati un farmacista e tre insegnanti di Udine - infoitinterno : Udine, green pass e tamponi falsi, 3 insegnanti ed un farmascista indagati - infoitinterno : La truffa dei tamponi per ottenere il Green pass, indagati un farmacista e tre insegnanti a Udine -

Ultime Notizie dalla rete : Udine tamponi

... docenti in alcune scuole di vari gradi della provincia di. I reati che vengono contestati ... L'indagine, che rientra nell'ambito delle verifiche circa la regolarità nell'esecuzione dei...... docenti in varie scuole di vari gradi della provincia di. I reati che vengono contestati ... L'indagine, che rientra nell'ambito delle verifiche circa la regolarità nell'esecuzione dei, ...Finora sono quattro le persone indagate per falso e truffa aggravata, nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri del Nas di Udine su presunte irregolarità nell’esecuzione di tamponi anti Covid. I mili ...Le perquisizioni riguardano l’attività e l’abitazione del farmacista e le abitazioni di 3 persone, docenti in varie scuole di vari gradi della provincia di Udine. I reati che vengono contestati agli i ...