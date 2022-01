“Ti sei vista allo specchio?”. GF Vip, scivolata tra Barù e la concorrente: “Prima di parlare…” (Di lunedì 24 gennaio 2022) La tensione è alle stelle al ‘GF Vip’ e la stessa redazione sulle pagine social ha ammesso nelle scorse ore che la situazione è decisamente incandescente. Ci sono stati tanti scontri e incomprensioni negli ultimi giorni e non sono mancate nemmeno le lacrime, come accaduto a Federica Calemme. Ora il nuovo siparietto è stato creato però da Jessica Selassié e Barù, che non si sono risparmiati colpi bassi. E hanno così incendiato l’atmosfera in vista dell’appuntamento serale con Alfonso Signorini. Jessica Selassié e Barù hanno fatto dei commenti poco carini l’uno nei confronti dell’altro. Ma Prima di dirvi tutto su questa vicenda, parliamo un attimo di Federica. Lei ha pianto a dirotto perché sta soffrendo moltissimo la distanza con i suoi componenti familiari, ma soprattutto con la sua adorata sorella, che tra l’altro ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) La tensione è alle stelle al ‘GF Vip’ e la stessa redazione sulle pagine social ha ammesso nelle scorse ore che la situazione è decisamente incandescente. Ci sono stati tanti scontri e incomprensioni negli ultimi giorni e non sono mancate nemmeno le lacrime, come accaduto a Federica Calemme. Ora il nuovo siparietto è stato creato però da Jessica Selassié e, che non si sono risparmiati colpi bassi. E hanno così incendiato l’atmosfera indell’appuntamento serale con Alfonso Signorini. Jessica Selassié ehanno fatto dei commenti poco carini l’uno nei confronti dell’altro. Madi dirvi tutto su questa vicenda, parliamo un attimo di Federica. Lei ha pianto a dirotto perché sta soffrendo moltissimo la distanza con i suoi componenti familiari, ma soprattutto con la sua adorata sorella, che tra l’altro ...

