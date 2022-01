Test anti Covid a chi compra sciroppi per la tosse e antipiretici: a Pechino scatta la caccia ai positivi (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pechino segnala nuovi casi di Covid a pochi giorni dall’apertura dei Giochi olimpici invernali, prevista per il 4 febbraio. E’ il settimo giorno consecutivo, sottolinea il Guardian, che vengono comunicati nuovi casi accertati nella capitale del gigante asiatico. Il bollettino odierno della Commissione sanitaria nazionale parla di sei nuovi casi di trasmissione locale del Covid-19 confermati ieri a Pechino. Dal 15 gennaio, stando ai dati ufficiali riportati stamani dall’agenzia Xinhua, nella capitale sono stati accertati un totale di 43 casi di trasmissione locale del coronavirus, sei attribuiti alla variante Omicron e gli altri alla Delta. Secondo Pang Xinghuo, numero due del centro di controllo e prevenzione delle malattie di Pechino, la diffusione della variante Omicron si è comunque “stabilizzata” e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022)segnala nuovi casi dia pochi giorni dall’apertura dei Giochi olimpici invernali, prevista per il 4 febbraio. E’ il settimo giorno consecutivo, sottolinea il Guardian, che vengono comunicati nuovi casi accertati nella capitale del gigante asiatico. Il bollettino odierno della Commissione sanitaria nazionale parla di sei nuovi casi di trasmissione locale del-19 confermati ieri a. Dal 15 gennaio, stando ai dati ufficiali riportati stamani dall’agenzia Xinhua, nella capitale sono stati accertati un totale di 43 casi di trasmissione locale del coronavirus, sei attribuiti alla variante Omicron e gli altri alla Delta. Secondo Pang Xinghuo, numero due del centro di controllo e prevenzione delle malattie di, la diffusione della variante Omicron si è comunque “stabilizzata” e ...

