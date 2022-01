Super Sinner raggiunge Berrettini nei quarti | Melbourne è azzurra!

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Nel day 8 degli Australian Open - riservato al quarto turno (ottavi) della parte bassa del tabellone - Jannik, undicesima testa di serie, regola in tre set l’idolo di casa De Minaur, n.32 del seeding, e centra il suo secondo quarto in un Major. Giornata di riposo per Matteo, settimo favorito del seeding, primo azzurro di sempre ad approdare tra i migliori otto in tutti e quattro gli Slam, che martedì si giocherà l’ingresso nelle semifinali con il francese Monfils, 19esima testa di serie

ItaliaTeam_it : SUPER JANNIK! ?????? 7-6 6-3 6-4, Jannik Sinner supera Alex De Minaur e vola ai quarti degli Australian Open! ??… - RaiNews : Strepitoso #Sinner agli #AustralianOpen che in soli tre set ha annichilito l’idolo di casa - chopmount : RT @ItaliaTeam_it: SUPER JANNIK! ?????? 7-6 6-3 6-4, Jannik Sinner supera Alex De Minaur e vola ai quarti degli Australian Open! ?? #ItaliaTe… - grafuio : RT @ItaliaTeam_it: SUPER JANNIK! ?????? 7-6 6-3 6-4, Jannik Sinner supera Alex De Minaur e vola ai quarti degli Australian Open! ?? #ItaliaTe… - riccione2015 : RT @ItaliaTeam_it: SUPER JANNIK! ?????? 7-6 6-3 6-4, Jannik Sinner supera Alex De Minaur e vola ai quarti degli Australian Open! ?? #ItaliaTe… -

Una grande sfida andrà in scena oggi alla Rod Laver Arena. Il nostro numero 1 nei quarti trova l'esperto tennista transalpino. I due si preparano a un'avvincente battaglia in un match che vale l'acces ...Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono entrambi approdati ai quarti di finale dell' Australian Open e gli appassionati di tennis iniziano a ...