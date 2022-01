Serie A | derby Milan-Inter e non solo | date e orari fino alla 26^ giornata

Advertising

sportface2016 : #InterMilan, #DeSiervo: 'Almeno il 50% di spettatori'. E sui giocatori che guadagnano tanto: 'Mi aspetto che rinunc… - enrick81 : @famigliasimpson @carlo234556 @AgoCannella @Tvottiano @napoliforever89 @IntornoTv @CIAfra73 @lorenzop861… - la_stordita : RT @CalcioFinanza: Serie A, nella 26ª giornata dieci partite in dieci orari diversi tra venerdì e lunedì - SpazioInter : Serie A, ufficiali le prossime date: l'orario del derby stupisce tutti - - infoitsport : Serie A, derby Inter-Milan ha data e ora! Il calendario della 24ª giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie derby

La LegaA ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 26ª giornata. Ildi Milano si giocherà sabato 5 febbraio alle 18. 24ª giornata ? Roma - GenoaL'allenatore ex Lazio, adesso, osserverà le procedure previste dal protocollo passando la sosta per il campionato in quarantena con la speranza di poter sedere in panchina nelcontro il Milan. ...La Lega Serie A ha reso noto gli anticipi e posticipi fino alla 26a giornata, dunque per i primi tre turni di campionato che si giocheranno a febbraio. Spicca il derby Inter-Milan sabato 5 febbraio al ...La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle gare delle prime settimane di febbraio: il 5 c'è il derby Inter-Milan ...