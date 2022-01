Seguito con cure alternative muore, arrestato medico no vax (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha prescritto cure "alternative" ad un paziente residente in Campania Seguito solo telefonicamente che poi è morto. Per questo un medico di Teramo, Roberto Petrella, conosciuto come no vax, è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ha prescritto" ad un paziente residente in Campaniasolo telefonicamente che poi è morto. Per questo undi Teramo, Roberto Petrella, conosciuto come no vax, è stato ...

