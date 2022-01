Roma, scompare nel nulla, l’appello per ritrovarlo: «Ha bisogno di farmaci salva vita» (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ stato diffuso in queste ore l’appello per ritrovare una persona di cui si sono perse le tracce nel weekend appena trascorso a Roma. Si chiama Costea Costel ed ha 39 anni. A diffondere l’appello è stata l’Associazione Penelope che si occupa di diritti delle famiglie delle persone scomparse. In questo caso poi l’allarme e la preoccupazione sono ancora più alti perché, come precisato dalla Onlus, l’uomo ha necessità di assumere dei farmaci salva vita. Roma, l’appello per ritrovare un 39enne Secondo le informazioni disponibili l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce due giorni fa nella giornata di sabato 22 gennaio 2022. Si sarebbe allontanato a piedi da Via di Rocca Cencia e Via Casilina. E’ alto circa 1.75 di corporatura robusta e indossava un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ stato diffuso in queste oreper ritrovare una persona di cui si sono perse le tracce nel weekend appena trascorso a. Si chiama Costea Costel ed ha 39 anni. A diffondereè stata l’Associazione Penelope che si occupa di diritti delle famiglie delle persone scomparse. In questo caso poi l’allarme e la preoccupazione sono ancora più alti perché, come precisato dalla Onlus, l’uomo ha necessità di assumere deiper ritrovare un 39enne Secondo le informazioni disponibili l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce due giorni fa nella giornata di sabato 22 gennaio 2022. Si sarebbe allontanato a piedi da Via di Rocca Cencia e Via Casilina. E’ alto circa 1.75 di corporatura robusta e indossava un ...

