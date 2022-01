Quirinale, prima votazione (dalle 15) senza accordo: attesa una valanga di schede bianche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una valanga di schede bianche. È quella, annunciata, che sta per abbattersi sul primo scrutinio per il voto del Quirinale. Mancano ancora accordi o "nomi buoni" quando per il... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 24 gennaio 2022) Unadi. È quella, annunciata, che sta per abbattersi sul primo scrutinio per il voto del. Mancano ancora accordi o "nomi buoni" quando per il...

Advertising

lorepregliasco : Comunque ricordo agli ansiosi che l'ultima volta che si era trovato un accordo su un nome per la prima votazione...… - borghi_claudio : Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estr… - chedisagio : Chiedere il bis di Mattarella, senza prima espletare altre possibilità. Almeno quando nel 2013 le forze politiche s… - Italia_Notizie : La cronaca in diretta: prima votazione verso la scheda bianca. Incontro Salvini-Letta - lorenzhaus : @eziomauro @repubblica Tòh... hanno trovato il non-politico sacrificabile sull'altare sacro del Quirinale. Se va in… -