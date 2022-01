Quirinale e green pass: i positivi votano, la sana no (Di lunedì 24 gennaio 2022) C’è una nota stonata (solo una?) in questa prima giornata di elezioni per il Quirinale. Ed ha un nome e un cognome: Sara Cunial. La deputata ex M5S, no vax e no green pass, ha provato a votare al seggio drive in montato all’esterno di Montecitorio ma le è stato impedito. Il motivo? Burocratico, come sempre, in questa Italia arrotolata in regole sanitaria di stampo borbonico. Come noto, per permettere ai parlamentari positivi o in quarantena a causa del Covid, il governo ha emanato un decreto che permette loro di recarsi al seggio (“violando”, per così dire, l’isolamento) e di infilare la preferenza nell’urna in uno speciale seggio montato per l’occasione nel parcheggio della Camera. Bene. Possono presentarsi al drive-in, però, solo “grandi elettori” che abbiano presentato un certificato di positività o ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 24 gennaio 2022) C’è una nota stonata (solo una?) in questa prima giornata di elezioni per il. Ed ha un nome e un cognome: Sara Cunial. La deputata ex M5S, no vax e no, ha provato a votare al seggio drive in montato all’esterno di Montecitorio ma le è stato impedito. Il motivo? Burocratico, come sempre, in questa Italia arrotolata in regole sanitaria di stampo borbonico. Come noto, per permettere ai parlamentario in quarantena a causa del Covid, il governo ha emanato un decreto che permette loro di recarsi al seggio (“violando”, per così dire, l’isolamento) e di infilare la preferenza nell’urna in uno speciale seggio montato per l’occasione nel parcheggio della Camera. Bene. Possono presentarsi al drive-in, però, solo “grandi elettori” che abbiano presentato un certificato dità o ...

