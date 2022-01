Perché gli uomini tendono a ingrassare con la paternità. Lo studio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo i risultati di uno studio scientifico sviluppato da un team di ricercatori della Northwestern University, gli uomini tendono ad ingrassare con la paternità. La ricerca mostra come gli uomini aumentano di peso dopo essere diventati padri per la prima volta e questo avviene indipendentemente dal fatto che vivano o meno con i loro figli. Ecco le motivazioni scientifiche dello studio che ha monitorato il peso di oltre 10.000 uomini dall’adolescenza alla giovane età adulta. Gli uomini ingrassano dopo essere diventati padri per la prima volta. Lo studio Dai risultati dello studio effettuato dalla Northwestern Medicine su oltre 10mila neo papà, si evidenzia un aumento di peso tra gli ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Secondo i risultati di unoscientifico sviluppato da un team di ricercatori della Northwestern University, gliadcon la. La ricerca mostra come gliaumentano di peso dopo essere diventati padri per la prima volta e questo avviene indipendentemente dal fatto che vivano o meno con i loro figli. Ecco le motivazioni scientifiche delloche ha monitorato il peso di oltre 10.000dall’adolescenza alla giovane età adulta. Gliingrassano dopo essere diventati padri per la prima volta. LoDai risultati delloeffettuato dalla Northwestern Medicine su oltre 10mila neo papà, si evidenzia un aumento di peso tra gli ...

Advertising

ClaMarchisio8 : Caro Mustafa, gli abbracci del tuo papà sono i più belli del mondo. Ma preparati, perché in Italia ne troverai tan… - stanzaselvaggia : “Non mi vaccino perché ho un buon sistema immunitario”, “Nei vaccini c’è il grafene”, diceva. Ho avuto con Franco T… - poliziadistato : Una 80enne di Firenze torna a casa dall'ospedale ma non può essere assistita dai propri familiari perché malati. An… - ___purplee__ : Lui è incazzato perché lei non gli ha dato la carta del fagiano sicuro???????????? #jeru - fuckyoutiddy : @Ali_jax_hiphop un consiglio da una che l’università l’ha finita ? prenditeli tutti e sii fiera pure del 18 perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Gf Vip, Alessandro Basciano giura sul figlio: 'Voglio un prete, altrimenti non dormirò con Sophie' E aveva anche previsto che quel giuramento a caldo sul figlio gli avrebbe causato dei problemi. 'Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un ...

concorso di idee per le scuole secondarie superiori della regione umbria sulla violenza di genere, mercoledì 26 presentazione on line Obiettivo dell'iniziativa " si spiega - è quello di sensibilizzare e stimolare gli studenti e le ... perché lì nasce la violenza di genere. Il progetto, che prevede per le scuole un concorso a premi ...

Caso Djokovic: perché la Corte ha confermato la revoca del visto? Altalex E aveva anche previsto che quel giuramento a caldo sul figlioavrebbe causato dei problemi. 'Domani lui sarà il primo che si pentiràha giurato e non si può tornare indietro ad un ...Obiettivo dell'iniziativa " si spiega - è quello di sensibilizzare e stimolarestudenti e le ...lì nasce la violenza di genere. Il progetto, che prevede per le scuole un concorso a premi ...