Odio razziale a Latina sui social | 5 indagati

(Di lunedì 24 gennaio 2022)sui, 5, Nell’inchiesta la Procura sta ipotizzando la sussistenza di propaganda a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa. Commenti postati su Facebook da cinque persone residenti trae Sermoneta all’indirizzo dei rom che vivono nel campo di Castel Romano. In occasione di un mancato sgombero dell’area che si trova a ridosso della Pontina, sul gruppo FacebookDegrado Urbano, era stata diffusa la notizia, corroborate da frasi scritte da alcuni utenti sono finite sotto indagine. La Procura starebbe contestando la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazioneetnica e religiosa. L'articolo proviene da Italia Sera.

L'alla base di atti incendiari e persecuzioni La famiglia Milanovic si trasferisce a Bolotana nel 2019, in una vecchia casa acquistata nel centro storico del paese.