Napoli | Spalletti concede due giorni di vacanza alla squadra

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilsi ferma per due. L’allenatore, Luciano, ha deciso dire 48 ore dial gruppo dopo la vittoria sulla Salernitana, ieri al Maradona. Di seguito il comunicato del club. Dopo il successo contro la Salernitana, ilriprenderà mercoledì gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per lo Stage della Nazionale a Coverciano e la pausa di campionato. La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-, 24esima giornata. L'articolo ilsta.

... Mertens è il migliore del match(4 - 2 - 3 - 1): Ospina 6; Di Lorenzo 6 (30 st Zanoli 6), ... Allenatore:SALERNITANA (3 - 5 - 2): Belec 6.5; Veseli 4.5, Bogdan 5.5, Gagliolo 5; Delli ...Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianfranco Teotino, opinionista. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...L’allenatore ora può contare su Victor Osimhen, dopo diverse settimane ai box: l’ex Lille, però, non partirà dal primo minuto, in attesa della forma migliore. Anche perché Luciano Spalletti di uomini ...Amedeo Goria, giornalista della RAI, ha esaltato il lavoro di Luciano Spalletti, ma ha rimarcato anche ciò che non va tra gli azzurri.