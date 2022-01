MotoGP, WithU Yamaha RNF Team presenta la propria livrea per il 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Andrea Dovizioso e Darryn Binder hanno presentato al Teatro Filarmonico di Verona i colori delle due Yamaha M1 del WithU Yamaha RNF. La squadra di Razlan Razali si prepara per la nuova stagione agonistica che inizierà come sempre a marzo dall’impianto di Losail (Qatar). Il romagnolo ed il sudafricano, all’esordio nella classe regina del Motomondiale, si apprestano a dare battaglia con il marchio che ha vinto l’ultimo Mondiale grazie al francese Fabio Quartararo. Il nostro connazionale cerca di crescere dopo il ritorno del 2021, il secondo è pronto per mandare al mittente tutte le critiche ricevute dopo l’ultima edizione della Moto3. Razlan Razali, Fondatore e Team Principal WithU Yamaha RNF MotoGP Racing Team, ha rilasciato alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Andrea Dovizioso e Darryn Binder hannoto al Teatro Filarmonico di Verona i colori delle dueM1 delRNF. La squadra di Razlan Razali si prepara per la nuova stagione agonistica che inizierà come sempre a marzo dall’impianto di Losail (Qatar). Il romagnolo ed il sudafricano, all’esordio nella classe regina del Motomondiale, si apprestano a dare battaglia con il marchio che ha vinto l’ultimo Mondiale grazie al francese Fabio Quartararo. Il nostro connazionale cerca di crescere dopo il ritorno del 2021, il secondo è pronto per mandare al mittente tutte le critiche ricevute dopo l’ultima edizione della Moto3. Razlan Razali, Fondatore ePrincipalRNFRacing, ha rilasciato alla ...

