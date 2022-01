Mondiali paralimpici: a Bertagnolli - Ravelli la medaglia d'argento (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è chiusa con la medaglia d'argento l'avventura di Giacomo Bertagnolli e della sua guida Andrea Ravelli ai Mondiali paralimpici degli sport della neve di Lillehammer. I due trentini delle Fiamme ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si è chiusa con lad'l'avventura di Giacomoe della sua guida Andreaaidegli sport della neve di Lillehammer. I due trentini delle Fiamme ...

Advertising

RSIsport : ?????? La spedizione elvetica ha conquistato un totale di sei medaglie di bronzo ai Mondiali degli sport invernali par… - CatelliRossella : Sci: Mondiali paralimpici; è bronzo per Vossa-Sabiduzzi - Sport - ANSA - newsfresche : RT @ansacalciosport: Sci: Mondiali paralimpici; è bronzo per Vossa-Sabiduzzi. A Lillehammer ottava medaglia azzurra, la prima delle donne |… - ansacalciosport : Sci: Mondiali paralimpici; è bronzo per Vossa-Sabiduzzi. A Lillehammer ottava medaglia azzurra, la prima delle donn… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Sci: Mondiali paralimpici; è bronzo per Vossa-Sabiduzzi A Lillehammer ottava medagl… -