Milan | Maldini conferma | “Il rinnovo di Theo Hernández è vicino”

Advertising

capuanogio : #Serra disperato e consolato dai giocatori del #Milan; il clima che si è creato dopo l’errore, recepito dal vice di… - sportli26181512 : Gazzetta - Rinnovo Theo, ci siamo quasi: vicina la firma del francese fino al 2026: Paolo Maldini, dt rossonero, ha… - SEMPREFMILAN : RT @NMercato24: Milan, Maldini: 'Vicino il rinnovo di Theo Hernandez.' #Calciomercato #24gennaio - lucailenia04 : @scar15385 A questa proprietà del Milan e dei suoi tifosi frega zero c'è poco da dire o fare solo per i tuttoappost… - RiccardoLana2 : RT @PianiMino: I rinnovi di Saelemaker Theo e quelli vicini di Bennacer e Leao non fanno altro che confermare che chi è arrivato con Maldin… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Maldini

CALCIOMERCATO: LE PAROLE DIIl calciomercato sta per concludersi ed in casapotrebbero non arrivare ulteriori innesti per l'organico di mister Pioli. Prima della sfida con la Juventus, il ...Paoloieri sera è stato piuttosto chiaro sui movimenti delin questa sessione di riparazione. Priorità ai rinnovi di contratto, largo alle giovani leve e difficoltà a capire se si potrà ...(Spazio Inter) Ci incontreremo nei prossimi giorni con l'agente ma siamo molto vicino alla firma”, le parole di Paolo Maldini. Ora non abbiamo la disponibilità per fare un colpo alla Vlahovic, ma la ...Colpo in entrata per il Milan: pare che oggi avverrà l'incontro decisivo per il nuovo acquisto rossonero della sessione di gennaio.