LIVE – Sinner-De Minaur 7-63 4-2 | ottavi di finale Australian Open 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike Alex De, valevole per glididegli. Dopo l’accesso ai quarti di Matteo Berrettini a discapito di Pablo Carreno Busta, l’altoatesino tenterà di raggiungere il connazionale al traguardo; considerando la prestazione altalenante contro Taro Daniel, servirà unpiù concreto e costante per superare De, giocatore ostico sul veloce e soprattutto casalingo, dunque particolarmente sostenuto dal pubblico aussie.senza dubbio favorito per il passaggio del turno, ma impossibile sottovalutare Dein ambientazione da Atp Cup. Sportface.it garantirà ...

Advertising

ilcirotano : LIVE Sinner-De Minaur 1-0, chi vince è ai quarti. Jannik, è subito break! 4-1 nel 2° set - - zazoomblog : LIVE – Sinner-De Minaur 4-5 ottavi di finale Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-De #Minaur… - chavarzabalus__ : RT @Eurosport_IT: Il primo set è di Jannik! ?????? ?? Strappato il tie-break a De Minaur, ora sotto con il secondo (Live su @discoveryplusIT… - infoitsport : Sinner De Minaur all'Australian Open 2022, il risultato in diretta live - infoitsport : LIVE Australian Open, Sinner sfida De Minaur. Chi vince vola ai quarti -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sinner

Martedì Berrettini sfida Monfils: in palio la semifinale Jannikaffronta Alex De Minaur negli ottavi di finale degli Australian Open....Alex de Minaur - Chi è Alex De Minaur - La vittoria sofferta di Jannikcontro Taro Daniel Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella sfida tra Jannik...Per gli ottavi di finale dell’Australian Open, nel tabellone del Singolare Maschile Jannik Sinner affronta l’australiano Alex De Minaur. Una partita che noi seguiremo in diretta live con le modalità c ...08:38 – Sinner rimonta da 15-40 nel game d’apertura del secondo: 1-0 08:33 – Vittoria sofferta per Daniil Medvedev, che batte Maxime Cressy per 6-2 7-6 (4) 6-7 (4) 7-5. Ai quarti affronterà Auger-Alia ...