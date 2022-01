LIVE Sinner-De Minaur 0-1, Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Rod Laver Arena! (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Rovescio lungolinea vincente per l’azzurro che scambia e trova il punto. 40-0 DIRITTO LUNGOLINEA PAZZESCO DI DE Minaur! Pimpante in uscita dal servizio. 30-0 Prima potente del padrone di casa. 15-0 Fuori di poco l’accelerazione di diritto dell’altoatesino. 1-1 Arriva l’ace per l’italiano che si salava dopo aver annullato una chance di break. AD-40 Prima centrale di Sinner. 40-40 De Minaur si muove in anticipo e intercetta il rovescio lungolinea di Sinner. AD-40 Scappa via il diritto in risposta di de Minaur. 40-40 SI DIFENDE Sinner CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA! Lungo il diritto dell’aussie. 40-AD SUBITO PALLA BREAK PER DE Minaur! L’Australiano continua ad essere aggressivo ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Rovescio lungolinea vincente per l’azzurro che scambia e trova il punto. 40-0 DIRITTO LUNGOLINEA PAZZESCO DI DE! Pimpante in uscita dal servizio. 30-0 Prima potente del padrone di casa. 15-0 Fuori di poco l’accelerazione di diritto dell’altoatesino. 1-1 Arriva l’ace per l’italiano che si salava dopo aver annullato una chance di break. AD-40 Prima centrale di. 40-40 Desi muove in anticipo e intercetta il rovescio lungolinea di. AD-40 Scappa via il diritto in risposta di de. 40-40 SI DIFENDECON IL ROVESCIO LUNGOLINEA! Lungo il diritto dell’aussie. 40-AD SUBITO PALLA BREAK PER DE! L’o continua ad essere aggressivo ...

