"L'invasione russa in Ucraina creerebbe una nuova Cecenia", parola di Johnson (Di martedì 25 gennaio 2022) LONDRA – . E' l'avvertimento lanciato oggi dal primo ministro britannico, Boris Johnson: Un'invasione dell'Ucraina coinvolgerebbe la Russia in un conflitto "violento e sanguinoso" ed equivarrebbe a creare "una nuova Cecenia", repubblica russa nel Caucaso teatro di interventi da parte dell'esercito russo. "Dobbiamo trasmettere il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ucraina: tensione Usa-Russia a Ginevra, 'Niente veti sulla Nato' Una possibile "soluzione finale" per gli omosessuali in Cecenia Essere gay in Cecenia: Il video con le testimonianze dei sopravvissuti Aleksej Navalnyj arrestato a Mosca. E' lo sfidante di Putin alle elezioni Attentato a Londra: ...

