Goettler | ' Sulla Rupal possibilità al 10% | ma contro il maltempo non si può nulla'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Davidtorna a casa. Insieme a Hervè Barmasse in queste ore si sta dirigendo verso Ilgit e, da lì, proseguirà verso Islamabad per salire sull'aereo, direzione Milano e poi la sua Baviera. Il ...

, non è andata come speravate.La discesa dal campo 2parete Rupal del Nanga Parbat, dopo una notte con venti forti e temperature glaciali nella loro tendina in cresta, è iniziata per Hervè Barmasse e Davidcon un'alba rassicurante. 'I ...Fine spedizione causa maltempo 24 gennaio 2022 È ufficiale: Hervé Barmasse e David Göttler abbandonano il Nanga Parbat. «Non ho ...Le condizioni meteo avverse costringono l'alpinista ed esploratore di Valtournenche ad abbandonare il tentativo sulla nona vetta del pianeta.