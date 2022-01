Dybala-Leao | numeri a confronto di Milan-Juventus

Advertising

PianetaMilan : #Dybala-#Leao, numeri a confronto di #MilanJuventus #ACMilan #Milan #SempreMilan - melo_zanetti4 : RT @NariceDe: Nello spettacolo indegno che è stata la partita di ieri, milanisti e juventini stanno litigando su 2 giocate inutili di Leao… - MikiG78 : RT @RockStr33907899: Minuto 45, no 94, 45. #Dybala chiude Leao al limite dell'area piccola. Dybala. Il numero 10. 9 milioni per questa cosa… - wistonbishop2 : RT @NariceDe: Nello spettacolo indegno che è stata la partita di ieri, milanisti e juventini stanno litigando su 2 giocate inutili di Leao… - Emcap82 : @selma88649173 Comunque i tiri di poco fuori di Cuadrado, Dybala e McKennie erano molto più pericolosi delle mezze… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Leao

Pianeta Milan

... gol di tacco dall'altissimo coefficiente tecnico CLASSIFICA GENERALE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 punti:(Milan) 5 punti: Lautaro Martinez (Inter);(...... Locatelli 6 (dal 20 st Arthur 5.5), Bentancur 6.5 (dal 45 st Rabiot s.v.); McKennie 5.5,5. - Ammonizioni: Locatelli,, Messias, Kean Espulsi : " Recupero : 2 minuti nel primo tempo, 3 ...Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch'io Sport su Radio 1: "Solo 0-0 fra Milan e Juventus? Ho comunque visto una ...Un dato interessante racconta la partita di Dybala in Milan-Juve. Dal sito ufficiale della Juventus: "DRIBBLING - Nessun giocatore in campo ha realizzato p ...