Covid, i presidi: “Regole quarantene cambino”. Figliuolo: “Risposte in tempi brevi”. Le Regioni tornano alla carica sul conteggio dei ricoverati (Di lunedì 24 gennaio 2022) La curva accenna a piegarsi e così si va verso un’accelerazione per la revisione delle quarantene scolastiche, mentre le Regioni tornano alla carica per cambiare nuovamente le Regole delle zone a colori. Mentre i tabaccai annunciano lo sciopero se non verrà modificata la norma che prevede l’obbligo di Green pass dall’1 febbraio. A tornare sul plateau dei contagi ormai raggiunto è stato il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo: “Ci sono buone notizie – ha sostenuto – Sembra che siamo arrivati al plateau e si stia andando verso la discesa”. Un trend che dovrebbe consolidarsi nei prossimi giorni e che, aggiunge il generale, è il risultato della campagna vaccinale: “Siamo all’87% della platea totalmente immunizzato e a 30 milioni di persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) La curva accenna a piegarsi e così si va verso un’accelerazione per la revisione dellescolastiche, mentre leper cambiare nuovamente ledelle zone a colori. Mentre i tabaccai annunciano lo sciopero se non verrà modificata la norma che prevede l’obbligo di Green pass dall’1 febbraio. A tornare sul plateau dei contagi ormai raggiunto è stato il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo: “Ci sono buone notizie – ha sostenuto – Sembra che siamo arrivati al plateau e si stia andando verso la discesa”. Un trend che dovrebbe consolidarsi nei prossimi giorni e che, aggiunge il generale, è il risultato della campagna vaccinale: “Siamo all’87% della platea totalmente immunizzato e a 30 milioni di persone ...

