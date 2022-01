Così Draghi può andare al Colle. Parla Sorgi (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Sarà anche vero che la politica vuole prendersi una rivincita, ma finora non ci sta riuscendo granché”. La corsa per il Colle è partita con la prima chiama a Montecitorio – una valanga di schede bianche – e Marcello Sorgi, giornalista, notista politico e già direttore de La Stampa, preferisce rimanere prudente: “Non ci sono soluzioni semplici”. È ancora presto per i pronostici? Secondo me i candidati sono Draghi e Mattarella, ma siamo ancora all’inizio. La trattativa vera comincia ora, dopo una settimana di giri a vuoto sovrastata dalla candidatura di Silvio Berlusconi. Capitolo chiuso… Dai suoi alleati, prima ancora che nelle urne delle camere riunite. E infatti lui non l’ha presa bene: sa cosa è successo. Sa che in pendenza della sua candidatura Salvini e Meloni trattavano con altri. Ora prima del Quirinale c’è un nodo da ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Sarà anche vero che la politica vuole prendersi una rivincita, ma finora non ci sta riuscendo granché”. La corsa per ilè partita con la prima chiama a Montecitorio – una valanga di schede bianche – e Marcello, giornalista, notista politico e già direttore de La Stampa, preferisce rimanere prudente: “Non ci sono soluzioni semplici”. È ancora presto per i pronostici? Secondo me i candidati sonoe Mattarella, ma siamo ancora all’inizio. La trattativa vera comincia ora, dopo una settimana di giri a vuoto sovrastata dalla candidatura di Silvio Berlusconi. Capitolo chiuso… Dai suoi alleati, prima ancora che nelle urne delle camere riunite. E infatti lui non l’ha presa bene: sa cosa è successo. Sa che in pendenza della sua candidatura Salvini e Meloni trattavano con altri. Ora prima del Quirinale c’è un nodo da ...

