Casal Palocco, occupava abusivamente una palazzina sequestrata: arrestata una 60enne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ostia – Gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare hanno arrestato una 60enne per aver violato i sigilli di un edificio posto sotto sequestro. La donna, che è cittadina italiana, è stata sorpresa all'interno di una palazzina in zona Casal Palocco sequestrata alcuni mesi fa per gravi abusi edilizi accertati dagli stessi operanti. Una volta apposti i sigilli, i caschi bianchi hanno proseguito con una serie di verifiche e sopralluoghi, durante i quali la donna era stata trovata all'interno dell'edificio e per tale motivo denunciata più volte per lo stesso reato, fino a quando è stata tratta arresto, poi convalidato dall'Autorità Giudiziaria. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ...

