Calciomercato Bologna, idea Orsic per i felsinei (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Bologna punta Orsic della Dinamo Zagabria, alternativa valida per le uscite imminenti in casa felsinea Il Bologna nel mercato invernale potrebbe vedere diversi cambiamenti in questa settimana finale. I felsinei hanno bisogno di far acquisti per rinforzare e non è da escludere qualche uscita. Al Bologna piace Orsic, attaccante esterno della Dinamo Zagabria, un giocatore interessante e che i felsinei valutano in caso di uscite nel reparto avanzato. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

