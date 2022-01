Calcio a 5 oggi | Europei 2022 | programma 24 gennaio | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Aglidia 5, in questa seconda tornata di incontri della fase a gironi, si va avanti senza sosta approcciando questo lunedì 24con la solita grande voglia di gol ed emozioni. Nell’agenda che riguarda il Gruppo B saranno, come di consueto, due i match in agenda: alle 17.30 Italia-Slovenia, sfida che dirà molto del destino degli azzurri nella competizione, e alle 20.30 Kazakista-Finlandia. Le partite, entrambe inal Martini Plaza di Groningen, saranno trasmesse con le modalità di seguito riepilogate fra tv e. Il match dell’Italia, in particolare, sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD (canale 57) e insu Rai Play, con OA Sport che inoltre vi fornirà la Diretta LIVE scritta del match, per non perdervi neppure ...