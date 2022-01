Back to school: doppio appuntamento con i Vip ripetenti. Chi affronta l’esame del programma di Nicola Savino (Di lunedì 24 gennaio 2022) Back to school si prepara a mostrare il suo gran finale in un doppio appuntamento che andrà in onda a stretto giro di posta martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 2022. La trasmissione condotta da Nicola Savino ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua formula innovativa nella quale dei preparatissimi maestrini compresi tra i 6 e gli 11 anni mettono sotto torchio i malcapitati Vip arrivati per sostenere nuovamente l’esame di quinta elementare. Il pubblico della trasmissione martedì 25 gennaio vedrà se il ripetente Totò Schillaci ce la farà a superare la prova dopo il fallimento della scorsa settimana, quando al suo fianco arriveranno cinque nuovi Vip che cercheranno di fare meglio di lui. Chi saranno i protagonisti del quarto appuntamento con il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022)tosi prepara a mostrare il suo gran finale in unche andrà in onda a stretto giro di posta martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 2022. La trasmissione condotta daha catturato l’attenzione del pubblico con la sua formula innovativa nella quale dei preparatissimi maestrini compresi tra i 6 e gli 11 anni mettono sotto torchio i malcapitati Vip arrivati per sostenere nuovamentedi quinta elementare. Il pubblico della trasmissione martedì 25 gennaio vedrà se il ripetente Totò Schillaci ce la farà a superare la prova dopo il fallimento della scorsa settimana, quando al suo fianco arriveranno cinque nuovi Vip che cercheranno di fare meglio di lui. Chi saranno i protagonisti del quartocon il ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @MediasetPlay: Back to school raddoppia ?? Due sessioni d’esame per tutti i ripetenti ??Nicola Savino vi aspetta domani e mercoledì sera s… - MediasetPlay : Back to school raddoppia ?? Due sessioni d’esame per tutti i ripetenti ??Nicola Savino vi aspetta domani e mercoledì… - And_Recchia : RT @Geopoliticainfo: ??America is back - Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra grandi potenze ??5 marzo – 28 maggio Doppia mo… - Geopoliticainfo : ??America is back - Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra grandi potenze ??5 marzo – 28 maggio Doppia… - MatteraDanilo : RT @g_natalizia: ?? America is back. Gli Stati Uniti e il ritorno della competizione tra grandi potenze ??Winter School 2022 @Geopoliticainfo… -