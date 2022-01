Australian Open 2022, Sinner ai quarti di finale: battuto De Minaur in tre set (Di lunedì 24 gennaio 2022) Jannik Sinner supera in tre set Alex De Minaur e raggiunge per la prima volta in carriera i quarti di finale agli Australian Open. 7-6(3) 6-3 6-4 il punteggio del match, che ha visto prevalere l’azzurro dopo due ore e 35 minuti di gioco. Prestazione molto matura da parte del classe 2001, sempre in controllo del match e bravo ad uscire indenne dalle situazioni in cui il suo avversario ha tentato di metterlo in difficoltà. A sugellare la prova più che positiva, 9 aces, 34 vincenti, 7 palle break su 8 salvate e il 75% di punti vinti con la prima di servizio. ECCO CHI SFIDERA’ Sinner AI quarti TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV RIVIVI LA DIRETTA PRIMO SET – Avvio di ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Janniksupera in tre set Alex Dee raggiunge per la prima volta in carriera idiagli. 7-6(3) 6-3 6-4 il punteggio del match, che ha visto prevalere l’azzurro dopo due ore e 35 minuti di gioco. Prestazione molto matura da parte del classe 2001, sempre in controllo del match e bravo ad uscire indenne dalle situazioni in cui il suo avversario ha tentato di metterlo in difficoltà. A sugellare la prova più che positiva, 9 aces, 34 vincenti, 7 palle break su 8 salvate e il 75% di punti vinti con la prima di servizio. ECCO CHI SFIDERA’AITABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV RIVIVI LA DIRETTA PRIMO SET – Avvio di ...

