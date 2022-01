Aspettando l'Europa (e l'Italia), Intel ritorna a produrre in America (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se in Italia continua il percorso per far sì che Intel possa portare una parte della produzione, l'azienda fa sul serio negli Stati Uniti. In questi giorni, infatti, la società ha annunciato l’investimento di 20 miliardi di dollari per la realizzazione di un nuovo epicentro per la produzione di chip nel Midwest degli Stati Uniti d’America. Il ritorno di Intel negli Stati Uniti d’America L’investimento riguarda la costruzione di due nuove fabbriche avanzate di chip per soddisfare la crescente domanda di semiconduttori. Si tratta del più grande investimento privato nella storia dell’Ohio tanto che si ipotizza che la sola fase iniziale del progetto possa creare 3.000 posti di lavoro in Intel e 7.000 per la costruzione, oltre a generare opportunità per decine di migliaia di altri ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Se incontinua il percorso per far sì chepossa portare una parte della produzione, l'azienda fa sul serio negli Stati Uniti. In questi giorni, infatti, la società ha annunciato l’investimento di 20 miliardi di dollari per la realizzazione di un nuovo epicentro per la produzione di chip nel Midwest degli Stati Uniti d’. Il ritorno dinegli Stati Uniti d’L’investimento riguarda la costruzione di due nuove fabbriche avanzate di chip per soddisfare la crescente domanda di semiconduttori. Si tratta del più grande investimento privato nella storia dell’Ohio tanto che si ipotizza che la sola fase iniziale del progetto possa creare 3.000 posti di lavoro ine 7.000 per la costruzione, oltre a generare opportunità per decine di migliaia di altri ...

