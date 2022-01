A Palazzo Blu conversazione sulle New York di Keith Haring (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pisa, 24 gennaio 2022 - Nuovo appuntamento giovedì 27 gennaio con gli incontri in auditorium per approfondire gli aspetti artistici e storici della mostra 'Keith Haring' in corso a Palazzo Blu fino al ... Leggi su lanazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Pisa, 24 gennaio 2022 - Nuovo appuntamento giovedì 27 gennaio con gli incontri in auditorium per approfondire gli aspetti artistici e storici della mostra '' in corso aBlu fino al ...

Advertising

TerrediPisa : RT @VisitTuscanyITA: A Pisa un percorso colorato collega il murale Tuttomondo a Palazzo Blu dove è in corso la mostra 'Keith Haring', dispo… - carlo112244 : RT @ValerioZannoni: Stai a vedere che ce la ritroviamo al Quirinale..., con questo 'popò di Curriculum', chi meglio di lei? Voli di Stato,… - GianlucaRussoSC : Foto appena pubblicata @ Palazzo Blu Pisa - PISAinVIDEO : Palazzo Blu, una conversazione sulla New York di Keith Haring - mariali94316534 : RT @palazzoblu: Dal #26Novembre a Palazzo blu, #Pisa. QUANTUM JUNGLE. THE DANCE OF QUANTA. Un'installazione artistica interattiva che visua… -