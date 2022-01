Variante Omicron, Fauci: “Picco ondata contagi Usa entro metà febbraio” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Picco dell’ondata covid, trainata dai contagi legati alla Variante Omicron, arriverà entro metà febbraio negli Stati Uniti. L’infettivologo Anthony Fauci si è detto “fiducioso al massimo” che la maggior parte degli Stati Uniti raggiungano un Picco di casi di Omicron entro metà del prossimo mese. “Non si può mai essere troppo sicuri quando si ha a che fare con questo virus”, ha detto Fauci alla co-conduttrice di “This Week” della ABC, Martha Raddatz, aggiungendo che il Covid-19 ci ha “sorpreso in passato”. Ma, ha aggiunto, “le cose sembra che stiano andando nella giusta direzione in questo momento”, spiegando che negli Stati dove il ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ildell’covid, trainata dailegati alla, arriverànegli Stati Uniti. L’infettivologo Anthonysi è detto “fiducioso al massimo” che la maggior parte degli Stati Uniti raggiungano undi casi didel prossimo mese. “Non si può mai essere troppo sicuri quando si ha a che fare con questo virus”, ha dettoalla co-conduttrice di “This Week” della ABC, Martha Raddatz, aggiungendo che il Covid-19 ci ha “sorpreso in passato”. Ma, ha aggiunto, “le cose sembra che stiano andando nella giusta direzione in questo momento”, spiegando che negli Stati dove il ...

