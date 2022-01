Tina Turner, la sua casa vale 76 milioni di euro: è un vero e proprio paradiso! (Di domenica 23 gennaio 2022) La famosa cantante Tina Turner ha appena acquistato una casa da 76 milioni di euro: è un vero e proprio paradiso terrestre L’artista ha comprato una nuova abitazione, strappandola addirittura al noto tennista Federer. La Turner ha sborsato la spasmodica cifra di 76 milioni di euro. La sua nuova abitazione è un vero e proprio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 23 gennaio 2022) La famosa cantanteha appena acquistato unada 76di: è unparadiso terrestre L’artista ha comprato una nuova abitazione, strappandola addirittura al noto tennista Federer. Laha sborsato la spasmodica cifra di 76di. La sua nuova abitazione è unL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

infoitcultura : Tina Turner acquista proprietà per 76 milioni sul lago di Zurigo - infoitcultura : Vivi come Tina Turner - Queste quattro dimore grasse sono ancora disponibili - infoitcultura : Tina Turner compra mega villa per sfuggire alla pandemia - infoitcultura : Tina Turner acquista una proprietà di 76 milioni in Svizzera - - infoitcultura : Tina Turner e la pandemia: la rock star compra un paese intero in Svizzera - -