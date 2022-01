Sci, Curtoni vince superG Cortina (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Elena Curtoni ha completato un fine settimana trionfale per i colori italiani con la vittoria nel superGigante femminile di Coppa del mondo a Cortina d’Ampezzo. Sull’Olympia delle Tofane, la valtellinese è riuscita a centrare il secondo trionfo in Coppa del Mondo, a due anni di distanza dalla discesa di Bansko – dove ci fu l’ultima tripletta azzurra sul massimo circuito con Bassino e Brignone -, per la prima gemma nella “sua” specialità, dove già era salita due volte sul podio in questa stagione. Il sesto superG stagionale, si legge sul sito della Fisi, conferma l’ottimo momento di forma della pattuglia italiana, dove sono arrivate cinque vittorie con tre atlete diverse. Una manche perfetta quella della trentenne portacolori dell’esercito, sul tracciato disegnato dal tecnico della ceca Ledecka Franz ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Elenaha completato un fine settimana trionfale per i colori italiani con la vittoria neligante femminile di Coppa del mondo ad’Ampezzo. Sull’Olympia delle Tofane, la valtellinese è riuscita a centrare il secondo trionfo in Coppa del Mondo, a due anni di distanza dalla discesa di Bansko – dove ci fu l’ultima tripletta azzurra sul massimo circuito con Bassino e Brignone -, per la prima gemma nella “sua” specialità, dove già era salita due volte sul podio in questa stagione. Il sestostagionale, si legge sul sito della Fisi, conferma l’ottimo momento di forma della pattuglia italiana, dove sono arrivate cinque vittorie con tre atlete diverse. Una manche perfetta quella della trentenne portacolori dell’esercito, sul tracciato disegnato dal tecnico della ceca Ledecka Franz ...

