Sci alpino, Coppa del Mondo maschile: classifica generale aggiornata dopo discesa Kitzbuhel 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022 aggiornata dopo la discesa di Kitzbuhel di domenica 23 gennaio 2022. Marco Odermatt scappa sempre più lontano da Kilde con il secondo posto di oggi e il sesto del norvegese. Sale in quarta posizione il vincitore sulla Streif Beat Feuz. Punti anche per Paris e Innerhofer. Di seguito la classifica completa. LA CRONACA DELLA GARA classifica generale CDM maschile Marco Odermatt (Sui) 1.200 punti Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 825 Matthias Mayer (Aut) 692 Beat Feuz (Sui) 579 Vincent Kriechmayr (Aut) 564 Dominik Paris (Ita) 446 Alexis Pinturault ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ladideldi sci2021/ladidi domenica 23 gennaio. Marco Odermatt scappa sempre più lontano da Kilde con il secondo posto di oggi e il sesto del norvegese. Sale in quarta posizione il vincitore sulla Streif Beat Feuz. Punti anche per Paris e Innerhofer. Di seguito lacompleta. LA CRONACA DELLA GARACDMMarco Odermatt (Sui) 1.200 punti Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 825 Matthias Mayer (Aut) 692 Beat Feuz (Sui) 579 Vincent Kriechmayr (Aut) 564 Dominik Paris (Ita) 446 Alexis Pinturault ...

