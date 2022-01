Roma, non rispetta le norme anti-Covid: chiuso un bar in Piazza delle Muse (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma – Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato in zona Piazza Euclide, anche alla luce dei numerosi esposti dei cittadini. Durante i servizi, svolti dagli agenti del Commissariato Villa Glori, dalla Divisione Amministrativa e Sociale, dalla Polizia Stradale, con la collaborazione di Polizia Locale Roma Capitale, vari esercizi commerciali sono stati controllati ed è stata disposta la chiusura di un noto bar in Piazza delle Muse, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa anti-Covid. Ulteriori 13 violazioni amministrative contestate. Durante il servizio sono stati effettuati 2 posti di controllo, identificate 120 persone di cui 9 con precedenti di polizia. Infine, sono stati controllati 84 veicoli ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022)– Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato in zonaEuclide, anche alla luce dei numerosi esposti dei cittadini. Durante i servizi, svolti dagli agenti del Commissariato Villa Glori, dalla Divisione Amministrativa e Sociale, dalla Polizia Stradale, con la collaborazione di Polizia LocaleCapitale, vari esercizi commerciali sono stati controllati ed è stata disposta la chiusura di un noto bar in, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa. Ulteriori 13 violazioni amministrative contestate. Durante il servizio sono stati effettuati 2 posti di controllo, identificate 120 persone di cui 9 con precedenti di polizia. Infine, sono stati controllati 84 veicoli ...

