**Quirinale: Presidente incompatibile con altre cariche, cosa avviene se viene eletto Draghi** (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Secondo l'articolo 84 della Costituzione "l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica". Perciò se l'eletto in quel momento ricopre un altro ruolo deve dimettersi prima dell'insediamento al Quirinale. È accaduto, ad esempio, con Francesco Cossiga, Presidente del Senato; Giovanni Gronchi e Oscar Luigi Scalfaro, presidenti della Camera; Sergio Mattarella, giudice costituzionale; Luigi Einaudi, governatore della Banca d'Italia, vicePresidente del Consiglio e ministro del Bilancio; Antonio Segni e Giuseppe Saragat, ministri degli Esteri; Carlo Azeglio Ciampi, ministro dell'Economia. Mai nella storia è accaduto che un Presidente del Consiglio in carica sia stato eletto Capo dello Stato e se ciò accadesse si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Secondo l'articolo 84 della Costituzione "l'ufficio didella Repubblica ècon qualsiasi altra carica". Perciò se l'in quel momento ricopre un altro ruolo deve dimettersi prima dell'insediamento al Quirinale. È accaduto, ad esempio, con Francesco Cossiga,del Senato; Giovanni Gronchi e Oscar Luigi Scalfaro, presidenti della Camera; Sergio Mattarella, giudice costituzionale; Luigi Einaudi, governatore della Banca d'Italia, vicedel Consiglio e ministro del Bilancio; Antonio Segni e Giuseppe Saragat, ministri degli Esteri; Carlo Azeglio Ciampi, ministro dell'Economia. Mai nella storia è accaduto che undel Consiglio in carica sia statoCapo dello Stato e se ciò accadesse si ...

