Quirinale, per voi alla fine la spunterà Mario Draghi oppure no? (Di domenica 23 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

borghi_claudio : Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estr… - pietroraffa : Da 'apriremo il parlamento come una scatoletta di tonno' a 'tratteremo pacchetti di voti per Tremonti al Quirinale' è stato un attimo - ricpuglisi : Le Sardine chi vogliono al Quirinale? Hanno già fatto un giretto in sacco a pelo per segnalare la loro posizione? - MichaelForni : RT @CottarelliCPI: Vorrei al Quirinale una persona non solo di grande esperienza istituzionale e credibilità, ma che sia anche pacata, equ… - marieta99044909 : RT @ottogattotto: #Letta:'Non voteremo nomi di destra per il Quirinale'. Però concede cortesemente alla destra il permesso di votare per un… -