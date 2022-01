Quirinale, Conte sull'ipotesi Draghi: "Un altro governo è un'insidia e lo deciderebbe la rete" (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mario Draghi al Quirinale è la prima scelta di Enrico Letta. Il segretario del Pd incontrerà Matteo Salvini prima che partano le votazioni per eleggere il capo dello stato. Il nome del premier rimane in cima ai pensieri del Nazareno. Letta ha sentito al telefono anche Pier Ferdinando Casini. Un altro nome su cui ragiona Salvini, grazie al pressing dell’altro Matteo. Il centrista però troverebbe lo stop di Giorgia Meloni. Il fronte pro Draghi inizia a diventare robusto anche nel M5s. Lo pilota Luigi Di Maio che in queste ore confida ai parlamentari a lui più vicini: “No veti, rimaniamo compatti”. L’assemblea congiunta dei parlamentari grillini è servita a Giuseppe Conte per mandare messaggi chiari. Il primo: il nome di Andrea Riccardi non è un ballon d’essai. E poi: bisogna ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Marioalè la prima scelta di Enrico Letta. Il segretario del Pd incontrerà Matteo Salvini prima che partano le votazioni per eleggere il capo dello stato. Il nome del premier rimane in cima ai pensieri del Nazareno. Letta ha sentito al telefono anche Pier Ferdinando Casini. Unnome su cui ragiona Salvini, grazie al pressing dell’Matteo. Il centrista però troverebbe lo stop di Giorgia Meloni. Il fronte proinizia a diventare robusto anche nel M5s. Lo pilota Luigi Di Maio che in queste ore confida ai parlamentari a lui più vicini: “No veti, rimaniamo compatti”. L’assemblea congiunta dei parlamentari grillini è servita a Giuseppeper mandare messaggi chiari. Il primo: il nome di Andrea Riccardi non è un ballon d’essai. E poi: bisogna ...

fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - MediasetTgcom24 : Quirinale, Conte: 235 voti M5s per presidente che rappresenti italiani #Quirinale - MMastrantuono : RT @martinoloiacono: QUIRINALE: CONTE, “NO CONDIZIONI PER CANDIDATURA MATTARELLA, SUE PAROLE CHIARE”. - martinoloiacono : QUIRINALE: CONTE, “NO CONDIZIONI PER CANDIDATURA MATTARELLA, SUE PAROLE CHIARE”. -