Quirinale, Berlusconi rinuncia: ora una terna di nomi. Caos nel centrodestra (Di domenica 23 gennaio 2022) Il passo indietro, o «il gesto da statista» come lo definisce la ministra Maria Stella Gelmini, di Silvio Berlusconi mette in luce le profonde spaccature esistenti nel centrodestra,... Leggi su ilmattino (Di domenica 23 gennaio 2022) Il passo indietro, o «il gesto da statista» come lo definisce la ministra Maria Stella Gelmini, di Silviomette in luce le profonde spaccature esistenti nel,...

EnricoLetta : Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul #Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall’… - Agenzia_Ansa : Berlusconi fa un passo indietro e rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese. E' quanto si apprende dal v… - fattoquotidiano : Se Berlusconi andrà al Quirinale, l’Italia avrà non un presidente, ma un padrone della Repubblica [Leggi di Maurizi… - Lopinionista : Quirinale, Pagano (Forza Italia): 'Berlusconi conferma la sua statura di statista e amore per l'Italia'… - PaTo61171 : @Corriere Berlusconi-Salvini e Meloni hanno l'opportunità più unica che rara di far eleggere un loro candidato al Q… -