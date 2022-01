Pagelle Napoli Salernitana: TOP e FLOP del match – VOTI dopo il primo tempo (Di domenica 23 gennaio 2022) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Napoli Salernitana Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Salernitana, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Belec FLOP: Veseli VOTI Al termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) I top ee iai protagonisti delvalido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti deltra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Belec: VeseliAl termine delRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

aky87granata : RT @AllAroundnet: @LegaBasketA 15^ andata 2021-22 @HappycasaNBB è alle Final Eight, @napoli_basket si scuote troppo tardi e non sarà a #Pes… - AllAroundnet : @LegaBasketA 15^ andata 2021-22 @HappycasaNBB è alle Final Eight, @napoli_basket si scuote troppo tardi e non sarà… - backdoor_pod : Ritorno alla vittoria per la @HappycasaNBB che può finalmente tornare a festeggiare e contemporaneamente timbrare i… - infoitsport : Bologna-Napoli, pagelle SKY: Lozano show, ma è l'unico sopra il 6.5 - infoitsport : Bologna-Napoli 0-2, le pagelle: Felsinei spuntati. Al Dall'Ara la decide un super Lozano -