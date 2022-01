Napoli-Salernitana: Osimhen e Insigne partono dalla panchina (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Napoli ha reso nota da pochi minuti quale sarà la formazione che scenderà in campo al Maradona contro la Salernitana questo pomeriggio. partono dalla panchina Osimhen e Insigne, Spalletti decide per Lozano e Mertens. Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilha reso nota da pochi minuti quale sarà la formazione che scenderà in campo al Maradona contro laquesto pomeriggio., Spalletti decide per Lozano e Mertens.: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens. L'articolo ilsta.

