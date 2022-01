Matteo Berrettini diventa n.6 del mondo in classifica! Proiezioni ranking agli Australian Open: dove può arrivare (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è completato il quarto turno della parte alta del tabellone degli Australian Open 2022 di tennis: Matteo Berrettini ha approfittato della sconfitta al terzo turno di Andrey Rublev e, battendo lo spagnolo Pablo Carreno Busta, ha scavalcato il russo nel ranking ATP, con l’ufficialità che arriverà lunedì 31 gennaio. Andiamo a vedere come: chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando gli Australian Open si sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispetto agli altri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli Australian ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è completato il quarto turno della parte alta del tabellone degli2022 di tennis:ha approfittato della sconfitta al terzo turno di Andrey Rublev e, battendo lo spagnolo Pablo Carreno Busta, ha scavalcato il russo nelATP, con l’ufficialità che arriverà lunedì 31 gennaio. Andiamo a vedere come: chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022, al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando glisi sono giocati a febbraio, li scarterà il 21 febbraio, potendo accumulare punteggio per tre settimane in più rispettoaltri. Infine va ricordato che in questo periodo di transizione chi scarterà i punti degli...

